Россиян предупредили о двузначной инфляции

К концу июля-началу августа инфляция в России вырастет до двухзначных значений – 10-10,1%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин:

«На 1 июля, по данным Центрального банка и Министерства экономического развития, значение инфляции колеблется где-то в диапазоне между 9,15% и 9,2%. Идет ускорение инфляции примерно еще на 0,15%, а то и на 0,25% и составляет сегодня порядка 9,3% – 9,35%. Я пока не вижу позитивных тенденций и предполагаю, что инфляция будет ускоряться», — отметил экономист.

Сироткин предрек рост инфляции и к концу 2024 года. Экономист скептически относится к прогнозу ЦБ, согласно которому к концу этого года инфляция составит порядка 6,5%. Он также назвал невозможным достижение инфляцией уровня в 4,5% в 2025 году в нынешней ситуации.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в мае. Глава ЦБ Эльвира Набиуллинана ПМЭФ-2025 поставила себе задачу вернуть темпы роста цен в стране к целевым 4%.

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