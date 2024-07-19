Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о двузначной инфляции

Экономист Сироткин предрек двухзначную инфляцию в России в августе

close
100%
Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

К концу июля-началу августа инфляция в России вырастет до двухзначных значений – 10-10,1%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин:

«На 1 июля, по данным Центрального банка и Министерства экономического развития, значение инфляции колеблется где-то в диапазоне между 9,15% и 9,2%. Идет ускорение инфляции примерно еще на 0,15%, а то и на 0,25% и составляет сегодня порядка 9,3% – 9,35%. Я пока не вижу позитивных тенденций и предполагаю, что инфляция будет ускоряться», — отметил экономист.

Сироткин предрек рост инфляции и к концу 2024 года. Экономист скептически относится к прогнозу ЦБ, согласно которому к концу этого года инфляция составит порядка 6,5%. Он также назвал невозможным достижение инфляцией уровня в 4,5% в 2025 году в нынешней ситуации.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в мае. Глава ЦБ Эльвира Набиуллинана ПМЭФ-2025 поставила себе задачу вернуть темпы роста цен в стране к целевым 4%.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами