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McDonald's отменил оценку соответствия доктрине «равенства и инклюзивности»

WSJ: McDonald's отменил нормы по равенству и инклюзивности для сотрудников
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Willy Kurniawanю/Reuters

Компания McDonald's объявила об отмене установленных компанией целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В компании отметили, что новые цели по равенству и инклюзивности для своих сотрудников ставиться не будут, однако компания продолжит сообщать цифры, которые касаются разнообразия в своих рядах.

При этом McDonald's подчеркнул, что компания остается приверженной инклюзивности. Отмечается, что свыше 30% руководителей компании в Соединенных Штатах теперь представляют ранее недостаточно представленные группы, а 25% выплат поставщикам получают организации, которыми владеют собственники, достигшие показателей разнообразия.

До этого сообщалось, что потребители подали коллективный судебный иск против компании McDonald's после обнаружения кишечной палочки в бургерах.

Ранее в США запретили оставлять отзывы о McDonald's, где Дональд Трамп жарил картошку.

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