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Россия в разы нарастила импорт шоколада из Евросоюза

Евростат: в сентябре ЕС увеличил поставки шоколада в РФ в 1,4 раза

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Поставки шоколада из ЕС в Росси в сентябре 2024 года возросли до максимума с ноября 2023 года и составили €52,1 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

При этом в ноябре 2023 года объем поставок составил €69,3 млн. Отмечается, что особенно сильно в сентябре вырос спрос на шоколадные конфеты с алкоголем (втрое) — он составил €2,4 млн. При этом экспорт других шоколадных конфет также вырос — в 2,3 раза — и составил €10,9 млн. Кроме того, в 1,6 раза выросли поставки шоколада с начинками, они составили €5,5 млн.

Самым крупным поставщиком шоколада в Россию стала Германия, которая в сентябре нарастила экспорт почти на 18% — до €23,4 млн. На втором месте по объему поставок Польша, которая нарастила поставки вдвое, так что они составили €8,2 млн. При этом на третьем места оказалась Бельгия с продажами на €6,9 млн. Отмечается, что сильнее всего нарастила экспорт шоколада в РФ Испания — он в сентябре вырос вчетверо к августу и достиг рекордных показателей за несколько лет в €1,4 млн.

До этого сообщалось, что Евросоюз в августе сократил экспорт виски в Россию на 21%.

Ранее Евросоюз запретил поставлять в Россию оборудование для прослушки переговоров.

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