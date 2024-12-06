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Россия увеличила импорт одного продукта из Южной Кореи

Россия в октябре увеличила покупки лапши у Южной Кореи до максимума за 20 лет

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Shutterstock

Россия в октябре увеличила объем импорта лапши из Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет, подсчитало агентство РИА Новости на основании данных корейской статистической службы.

За октябрь Россия закупила у Республики Корея лапши и других макаронных изделий на $3,752 млн. Показатель повысился в 1,5 раза относительно сентября и в 1,6 раза относительно аналогичного месяца 2023 года.

Объем закупок лапши у южнокорейской стороны стал для России максимальным с октября 2004 года. Тогда импорт этого товара составлял $3,796 млн.

Россия стала 10-й страной по объему приобретения лапши у Южной Кореи. В сентябре страна занимала 30-ю строчку. В топ-5 вошли Китай ($26,5 млн), США ($25,1 млн), Нидерланды ($7,9 млн), Япония ($7,3 млн), Филиппины ($5,9 млн).

В сентябре Oddity Central написал, что японская компания Nippon Ham выпустила жидкую лапшу специально для геймеров. Продукт выпускается в удобных пластиковых пакетах, которые позволяют покупателям есть одной рукой, не отвлекаясь от игрового процесса.

Ранее стало известно, что самым популярным супом в доставках у россиян оказался не борщ.

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