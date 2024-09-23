Россия нарастила импорт китайского пива до рекордных значений

Поставки пива из Китая в Россию достигли рекордных показателей в августе 2024 года, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР.

Согласно информации китайского ведомства, объем импорта пенного напитка в РФ достиг максимального значения за все время — $3,2 млн. По сравнению с июлем 2024 года рост составил почти 9%.

За первые семь месяцев 2024 года Россия закупила китайского пива на $17,9 млн, заняв третье место среди импортеров этой продукции из Поднебесной. Лидирует Австралия с объемом поставок $3,64 млн, на втором месте — Гонконг с показателем $3,58 млн.

«Наблюдается устойчивый рост спроса на китайское пиво на российском рынке. Это может быть связано с изменением потребительских предпочтений и расширением ассортимента импортной продукции», — отметил представитель таможенной службы КНР Ли Чжао.

До этого россиянам рассказали, что объем нелегального рынка онлайн-продаж алкоголя в 2023 году увеличился на 60%, достигнув 80 млрд рублей. Эксперты отмечают, что запрет на интернет-торговлю алкоголем в России действует уже 17 лет, что приводит к значительным потерям для госбюджета.

Ранее Европа резко нарастила поставки вина в Россию.