Спрогнозирована цена на бензин на 2025 год

RG.RU: в 2025 году наиболее подорожает бензин АИ-98 и выше

На российских заправках в 2025 году сильнее стальных высокооктановых марок бензина подорожает АИ-98 и выше, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения экспертов.

Как сказано в материале, цены на топливо поднимутся в этом году и в опте, и в рознице. Главной причиной роста стоимости топлива назвали повышение налоговой нагрузки — увеличение акцизов. Кроме того, компании учтут в конечной стоимости и повышение цен на логистику.

С 1 января, напоминает издание, акциз на бензин повысили на 14%, до 12 120 тысяч рублей за тонну. Существеннее всего по темпам роста цен инфляцию обогнал бензин премиальных марок АИ-98 и выше (+20,2%). Стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на на 9,7% и 9,8% соответственно, дизельное топливо — на 7,9%.

В конце прошлого года агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) написало, что в России биржевая стоимость бензина АИ-92 за год подорожала на 33%, а стоимость АИ-95 — на 30%.

Во второй половине декабря стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо.

Ранее россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году.