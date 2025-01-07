Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спрогнозирована цена на бензин на 2025 год

RG.RU: в 2025 году наиболее подорожает бензин АИ-98 и выше
close
Global Look Press

На российских заправках в 2025 году сильнее стальных высокооктановых марок бензина подорожает АИ-98 и выше, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения экспертов.

Как сказано в материале, цены на топливо поднимутся в этом году и в опте, и в рознице. Главной причиной роста стоимости топлива назвали повышение налоговой нагрузки — увеличение акцизов. Кроме того, компании учтут в конечной стоимости и повышение цен на логистику.

С 1 января, напоминает издание, акциз на бензин повысили на 14%, до 12 120 тысяч рублей за тонну. Существеннее всего по темпам роста цен инфляцию обогнал бензин премиальных марок АИ-98 и выше (+20,2%). Стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на на 9,7% и 9,8% соответственно, дизельное топливо — на 7,9%.

В конце прошлого года агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) написало, что в России биржевая стоимость бензина АИ-92 за год подорожала на 33%, а стоимость АИ-95 — на 30%.

Во второй половине декабря стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запретила автоэкспертам говорить о ценах на топливо.

Ранее россиянам рассказали о критическом росте цен на бензин в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами