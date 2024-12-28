В России бензин подскочил в цене на 33%

В России бензин АИ-92 подорожал на бирже на 33% за год

В России биржевая стоимость бензина АИ-92 за год подорожала на 33%, а стоимость АИ-95 — на 30%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Отмечается, что стоимость марки АИ-92 равнялась 52 938 рублей за тонну в последний день торгов. Цена бензина АИ-95 же составила 56 111 рублей за тонну.

Кроме того, цены поднялись и на дизельное топливо. Так, ценник на летнее горючее вырос на 2,2%, на межсезонное — на 4,5%, а на зимнее — на 10%.

По словам экспертов, стоимость выросла из-за сложностей с транспортировкой по железной дороге, внезапного ремонта на нефтеперерабатывающих заводах и повышенного спроса на топливо.

До этого сообщалось, что в период с 25 ноября по 2 декабря средняя розничная цена бензина в России возросла на 0,37%, что эквивалентно 22 копейкам, и составила 59,87 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало: его цена увеличилась на 0,4% (на 28 копеек) и достигла 69,04 рубля за литр, согласно данным Росстата.

В предыдущей неделе, с 18 по 25 ноября, стоимость бензина в розничной сети возросла на 0,35% или на 21 копейку, составив 59,65 рубля за литр. Дизельное топливо за тот же период подорожало на 0,51% (на 35 копеек) и стало стоить 68,76 рубля за литр.

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