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Сделан прогноз по ключевой ставке на 2025 год

РБК: эксперты спрогнозировали начало снижения ключевой ставки в 2025 году
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Максим Блинов/РИА Новости

Начало цикла снижения ключевой ставки может наступить во втором квартале (апрель — июнь) 2025 года, «предположительно в апреле», такое мнение высказал экономист «Ренессанс Капитала» Андрей Мелащенко в разговоре с интернет-изданием РБК.

По его словам, снижению показателя будет способствовать охлаждение совокупного спроса (как через кредитный, так и бюджетный каналы) в совокупности с нормализацией месячных темпов роста цен на рубеже первого-второго кварталов.

Мелащенко считает, что на заседании совета директоров в феврале Банк России оставит ключевую ставку на нынешнем уровне в 21%. С ним согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Васильев ожидает продолжения снижения инвестиционной и потребительской активности в ближайшие месяцы, что приведет к постепенному ослаблению давления на рынке труда. Это, по его словам, позволит регулятору в феврале оставить ставку на уровне 21%.

20 декабря ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%, объяснив свое решение достижением необходимой жесткости денежно-кредитной политики.

Ранее стало известно, сколько денег россияне направили на вклады в 2024 году.

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