Стало известно, сколько денег россияне направили на вклады в 2024 году

РБК: россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений

Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений, пишет РБК.

Отмечается, что за период с января по октябрь совокупные сбережения российских домохозяйств увеличились на 10,64 трлн рублей. 75,7% этой суммы, или 8,06 трлн рублей, россияне предпочли направить на срочные вклады в банки. В ноябре эта сумма увеличилась еще на 1,46 трлн рублей.

Эксперты добавляют, что в 2025 году тенденция на борьбу за вкладчиков в финансовых организациях сохранится.

«В 2025 году конкуренция за вкладчиков, скорее всего, вырастет. Активность банков будет поддерживаться общей экономической ситуацией и динамикой ключевой ставки», — поделился заместитель председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин.

До этого директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов сообщал, что банковские депозиты и государственные облигации в 2025 году могут стать наиболее прибыльными вариантами вложения денежных средств.

Ранее сообщалось, что курс доллара ЦБ РФ вырос за 2024 год почти на 12 рублей.