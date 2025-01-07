Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

ICE: цена на газ в Европе снизилась до минимума с 31 декабря
close
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 января опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE, опубликованные на платформе Investing.com.

Общее снижение цены с начала дня составило примерно два процента. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за тысячу кубометров, что соответствует €48,31 за мегаватт-час.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 6 января заявила, что скачки цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдаются.

2 января сообщалось, что цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий.

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на бирже ICE в Лондоне зафиксировали рост цен на нефть марки Brent.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами