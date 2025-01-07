Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

ICE: цена на газ в Европе снизилась до минимума с 31 декабря

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 января опустилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE, опубликованные на платформе Investing.com.

Общее снижение цены с начала дня составило примерно два процента. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за тысячу кубометров, что соответствует €48,31 за мегаватт-час.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 6 января заявила, что скачки цен на электроэнергию в Евросоюзе после прекращения поставок российского газа через Украину пока не наблюдаются.

2 января сообщалось, что цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий.

Также сообщалось, что Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на бирже ICE в Лондоне зафиксировали рост цен на нефть марки Brent.