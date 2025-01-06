На бирже ICE в Лондоне зафиксировали рост цен на нефть марки Brent

ICE: цена нефти Brent превысила $77 за баррель впервые с октября прошлого года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года превысила $77 за один баррель впервые с 14 октября прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения биржи ICE в Лондоне.

По данным на 15:47 мск, цена топлива увеличилась на 0,88%. Соответствующий показатель составил $77,15 за один баррель нефти марки Brent.

Из материала следует, что к 16:14 мск стоимость фьючерса замедлила рост до 0,6%. В результате она опустилась до $76,97 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI, которую должны поставить в январе текущего года, составила $74,4 за баррель. Цена увеличилась на 0,59%, говорится в публикации.

6 января пресс-служба Белого дома заявила, что американский президент Джо Байден запретил бурить нефтегазовые скважины на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США. Комментируя ситуацию, глава государства отметил, что принял такое решение ради «защиты побережий». По его мнению, бурение нефтяных и газовых скважин «не стоит риска».

Впоследствии избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, пообещал отменить решение действующего американского лидера о запрете добычи топлива на континентальном шельфе. Как он сказал, введенный Байденом запрет — это «абсурд».

Ранее в РФ снизили административную нагрузку на компании, экспортирующие нефть.