Западным странам пора признать, что начатая ими экономическая война против РФ не сработала. Об этом в статье для американского журнала Responsible Statecraft написал британский дипломат Ян Прауд.

По его словам, Вашингтон и его союзники начали вводить санкции в отношении Москвы уже 11 лет назад. Однако за все это время рестрикции ни разу не повлияли на решения, принимаемые российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время автор материала выразил уверенность, что смысла в разработке новых способов причинения вреда экономике РФ нет.

«Нам следует поставить вопрос о том, как закончить войну, а не предлагать все те же старые идеи, которые, вне всякого сомнения, ее продлят», — добавил Прауд.

19 декабря Путин подвел итоги прошедшего года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Во время мероприятия он назвал устойчивой экономическую ситуацию в РФ.

Как сказал глава государства, рост российской экономики за два года составил около 8%. В связи с этим президент пришел к выводу, что страна продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы.

Ранее экономист оценил возможность смягчения западных санкций против РФ в 2025 году.