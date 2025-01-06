Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский дипломат оценил влияние западных санкций на экономику РФ

RS: экономическая война западных государств против РФ не сработала
close
Depositphotos

Западным странам пора признать, что начатая ими экономическая война против РФ не сработала. Об этом в статье для американского журнала Responsible Statecraft написал британский дипломат Ян Прауд.

По его словам, Вашингтон и его союзники начали вводить санкции в отношении Москвы уже 11 лет назад. Однако за все это время рестрикции ни разу не повлияли на решения, принимаемые российским президентом Владимиром Путиным.

В то же время автор материала выразил уверенность, что смысла в разработке новых способов причинения вреда экономике РФ нет.

«Нам следует поставить вопрос о том, как закончить войну, а не предлагать все те же старые идеи, которые, вне всякого сомнения, ее продлят», — добавил Прауд.

19 декабря Путин подвел итоги прошедшего года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Во время мероприятия он назвал устойчивой экономическую ситуацию в РФ.

Как сказал глава государства, рост российской экономики за два года составил около 8%. В связи с этим президент пришел к выводу, что страна продолжает развиваться, несмотря на внешние угрозы.

Ранее экономист оценил возможность смягчения западных санкций против РФ в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами