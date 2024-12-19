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Ученые обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок жизни

NPJ Viruses: крупный вирус FloV-SA2 создает белки для рибосом в клетках

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Shutterstock

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа обнаружили гигантский вирус, кодирующий ключевой белок для развития организмов. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Viruses.

Вирус под названием FloV-SA2 синтезирует один из белков, необходимых для создания рибосом — клеточных структур, которые переводят генетическую информацию в новые белки. FloV-SA2 стал первым эукариотическим вирусом, кодирующим такой белок. Эукариотические вирусы заражают эукариот — растения, животные и грибы.

Необычный вирус нашли в ходе более масштабной работы по выявлению новых вирусов, обитающих в океане. Его обнаружили в пробах воды примерно в 100 километрах от гавайского острова Оаху. Оказалось, что FloV-SA2 заражает вид фитопланктона под названием Florenciella.

Предыдущие открытия показали, что, подобно FloV-SA2, другие так называемые гигантские вирусы кодируют белки, участвующие в широком спектре метаболических процессов, включая ферментацию.

Ученые предполагают, FloV-SA2 станет ценной модельной системой для исследования новых механизмов, с помощью которых вирусы манипулируют метаболизмом клеток и перенаправляют ресурсы и энергию хозяина.

Ранее исследователи обнаружили гигантские вирусы, спасающие льды от таяния.

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