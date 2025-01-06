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Искусственный интеллект попал в топ-5 трендов на российском рынке труда в 2025 году

hh.ru: искусственный интеллект станет одним из трендов рынка труда в 2025 году
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Shutterstock

Главными трендами в 2025 году на российском рынке труда станут использование искусственного интеллекта и гибкость потенциальных сотрудников. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследование экспертов hh.ru.

Лидеры рынка — HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших компаний России считают, что в наступившем году работодатели будут чаще смотреть на опыт соискателей, кандидаты будут оцениваться по конкретным кейсам, профессиональным достижениям, тестовым заданиям. Востребованными будут специалисты с развитыми софт-скиллами — креативностью, адаптивностью и умением коммуницировать с коллегами.

Кроме того, на российском рынке труда будут востребованы специалисты, которые умеют эффективно делегировать рутинные задачи нейросетям, эксперты по искусственному интеллекту, специалисты по машинному обучению и промпт-инженеры. Искусственный интеллект вошел в топ трендов благодаря возможности автоматизировать рекрутинг: ИИ может составлять описания вакансий, способен отбирать релевантные отклики, ранжировать резюме и связываться с соискателями. Все это должно ускорить процесс найма, что в результате сэкономит время и деньги компаний.

В 2025 году также будет тренд на человекоцентричность. Компании намерены создавать психологический комфорт и атмосферу в коллективе, гибкие условия труда, четкие диапазоны заработных плат. Работодатели уже предпочитают нанимать специалистов, которые готовы брать на себя разные роли и действовать активно в разных ситуациях.

Также компании будут вкладываться в развитие своих работников, что будет выражаться в карьерной поддержке специалистов и в поиске молодых талантов.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил об использовании внутреннего искусственного интеллекта в правительстве.

Ранее стало известно, что портал «Рамблер» перезапустят с использованием искусственного интеллекта.

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