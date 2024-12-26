Медиахолдинг Rambler&Co объявил о перезапуске портала «Рамблер»

На «Рамблер» добавят искусственный интеллект, а также поменяют подход к подаче информации. О перезапуске портала сообщил медиахолдинг Rambler&Co.

Отмечается, что благодаря использованию технологии нейросетевой модели GigaChat для бизнеса от Сбера он трансформировался в LLM-портал. Теперь пользователи смогут обращаться к ИИ при обработке запросов и решении различных задач.

В Rambler&Co предполагают, что портал станет эффективным цифровым помощником, который позволит экономить пользователям время. Это будет обеспечено структурированной подаче информации и релевантным рекомендациям для различных жизненных ситуаций.

Так, на обновленном портале уже доступна функция «Картина дня» на основе верифицированных источников, агрегатор новостей и тематический полезный контент. Кроме того, в скором времени на сайте появятся персонализированный календарь, в который можно будет интегрировать личные планы, и умный поиск по новостям.

Как рассказала исполнительный директор «Рамблера», директор департамента контента и технологий медиахолдинга Rambler&Co Анна Иванова, исследования аудитории показывают, что более 50% пользователей готовы использовать AI-ассистента в работе с новостями. При этом, по ее словам, 35% ищут дополнительную информацию после прочтения статей.

«Современный ритм жизни требует мгновенного доступа к точной и структурированной информации. Наш портал предлагает полезное технологичное пространство, где можно решить ежедневные задачи быстро, эффективно и безопасно», — добавила она.

Медиахолдинг Rambler&Co продолжит развивать функционал LLM-портала «Рамблер». Так, в ближайшее время запланирован запуск умного поиска, персонализированных решений и расширение сервисов.