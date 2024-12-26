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Чернышенко заявил об использовании внутреннего искусственного интеллекта в правительстве

Чернышенко: в координационном центре есть свои отдельные стойки с ИИ
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Национальный центр «Россия»

В координационном центре правительства России есть свой внутренний искусственный интеллект. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что его запросы и ответы остаются исключительно для внутреннего пользования.

«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе», — приводятся его слова в Telegram-канале национального центра «Россия».

По его словам, в координационном центре есть свои отдельные стойки с искусственным интеллектом.

«Он отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием», — добавил Чернышенко.

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