Чернышенко заявил об использовании внутреннего искусственного интеллекта в правительстве

Чернышенко: в координационном центре есть свои отдельные стойки с ИИ

В координационном центре правительства России есть свой внутренний искусственный интеллект. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что его запросы и ответы остаются исключительно для внутреннего пользования.

«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе», — приводятся его слова в Telegram-канале национального центра «Россия».

По его словам, в координационном центре есть свои отдельные стойки с искусственным интеллектом.

«Он отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием», — добавил Чернышенко.