Чернышенко заявил об использовании внутреннего искусственного интеллекта в правительстве

В координационном центре правительства России есть свой внутренний искусственный интеллект. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он уточнил, что его запросы и ответы остаются исключительно для внутреннего пользования.
«Мы в правительственной коллегии используем искусственный интеллект, причем для задач, в которых есть чувствительная информация, которая не в открытом доступе», — приводятся его слова в Telegram-канале национального центра «Россия».
По его словам, в координационном центре есть свои отдельные стойки с искусственным интеллектом.
«Он отрезан от внешней среды для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием», — добавил Чернышенко.