С разработчика транспорта для Минобороны взыскали 10 млн рублей

Суд взыскал с разработчика транспорта для ракетной техники 10 млн рублей

Суд взыскал с разработчика транспорта для ракетной техники 10 млн рублей по иску российского министерства обороны. Об этом пишет ТАСС.

Ответчиком в материалах дела является АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения». За срыв разработки специального вагона для транспортировки ракет компанию оштрафовали на 10 млн рублей. Контракт на создание вагона был заключен в 2020 году.

Однако иск был удовлетворен лишь частично, поскольку Минобороны хотело получить более 87 млн рублей.

В декабре сообщалось, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России к производителю космических аппаратов АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» из Красноярска.

Уточняется, что ведомство хочет взыскать с производителя спутников неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Другие подробности об этом деле на данный момент неизвестны.

Ранее Минобороны подало многомиллионный иск к производителю средств борьбы с беспилотниками.