Первоначальные прогнозы о том, что введенные в отношении России санкции подорвут ее экономику, не оправдались. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

В публикации издания отмечается, что сделанные в первые месяцы специальной военной операции прогнозы о том, что экономические санкции вскоре превратят российский рубль в «руины», не сбылись.

NYT подчеркнула, что также не оправдались расчеты на подрыв с помощью экономических ограничений прогнозы о подрыве политического режима в России.

27 декабря сообщалось, что Польша, которая с 1 января 2025 года станет на полгода председателем Совета Европейского союза, и новая Еврокомиссия планируют разработать новые санкции против газа и атомных технологий и ядерного топлива России.

За день до этого сообщалось, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Ранее в России заявили об усилении экономики из-за западных санкций.