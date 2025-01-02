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В США признали несостоятельность прогнозов о подрыве с помощью санкций экономики России

NYT: санкции не смогли превратить российский рубль в руины
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Газета.Ru

Первоначальные прогнозы о том, что введенные в отношении России санкции подорвут ее экономику, не оправдались. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

В публикации издания отмечается, что сделанные в первые месяцы специальной военной операции прогнозы о том, что экономические санкции вскоре превратят российский рубль в «руины», не сбылись.

NYT подчеркнула, что также не оправдались расчеты на подрыв с помощью экономических ограничений прогнозы о подрыве политического режима в России.

27 декабря сообщалось, что Польша, которая с 1 января 2025 года станет на полгода председателем Совета Европейского союза, и новая Еврокомиссия планируют разработать новые санкции против газа и атомных технологий и ядерного топлива России.

За день до этого сообщалось, что Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении так называемого теневого флота России из-за инцидента в Балтийском море.

Ранее в России заявили об усилении экономики из-за западных санкций.

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