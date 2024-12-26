Западные санкции усилили экономику России. Таким мнением в беседе с RT поделился экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он отметил, что решение Евросоюза ограничить сотрудничество с российской стороной в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК)

стало для него «фатальной ошибкой».

«Об этом уже активно жалеют Венгрия и Словакия, зарабатывавшие до 10% от ВВП как точки входа российских энергоресурсов в ЕС. России следовало бы, в принципе, прекратить весь экспорт газа и нефти в Евросоюз и использовать все энергоресурсы внутри Российской Федерации», — сказал Лобода.

По его словам, это дало бы колоссальную добавленную стоимость для экономики. Экономист также уверен, что России следует развивать сотрудничество в этой области со странами БРИКС, ЕАЭС и продолжать осваивать китайский рынок.

Reuters до этого сообщило, что стоимость сжиженного углеводородного газа в России снизилась из-за расширения санкций Евросоюза. По данным агентства, внутренние цены на сжиженный углеводородный газ в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее сообщалось, что Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций.