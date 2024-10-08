В приграничных регионах РФ создадут свободные экономические зоны

Правительство России утвердило постановление, согласно которому на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Участники СЭЗ смогут пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что подобные льготы позволят предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства, сохранить действующие и создать новые рабочие места. Кроме того, благодаря введению режима СЭЗ граждане будут обеспечены необходимыми товарами и услугами.

СЭЗ — это территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Обычно такое положение выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для бизнеса.

Закон о распространении режима СЭЗ на приграничные регионы в июне подписал президент России Владимир Путин. Конкретные субъекты в документе указаны не были, но в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее кабмин утвердил облегченный порядок трудоустройства для эвакуированных из приграничья.