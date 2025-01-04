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«Росатом» планирует судиться с Siemens из-за неисполненных обязательств

Лихачев: «Росатом» будет судиться с Siemens из-за непоставленного оборудования
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Государственная корпорация «Росатом» планирует подать судебные иски к компании Siemens из-за неисполненных обязательств по поставке оборудования на зарубежные строительные проекты российских атомщиков. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что, безусловно, будут инициированы судебные разбирательства, поскольку предоплаченное оборудование не было поставлено. Это, по его словам, привело к дополнительным расходам как на само оборудование, так и на изменение сроков его монтажа, и корпорация намерена предъявить соответствующие претензии.

Вице-премьер России Александр Новак в октябре заявил, что Siemens нарушила свои контрактные обязательства, не поставив необходимое оборудование для строящейся в Турции атомной электростанции «Аккую».

Кроме того, посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что санкции негативно влияют на сроки реализации упомянутого проекта, но подчеркнул, что несмотря на эти трудности, строительство будет продолжено.

Ранее в Турции заявили, что реализация проекта АЭС «Аккую» тормозится из-за Германии.

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