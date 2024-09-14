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Посол РФ заявил о сложностях со строительством АЭС «Аккую» из-за санкций

Посол РФ в Турции: санкции негативно влияют на сроки строительства АЭС «Аккую»

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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Западные санкции против России оказывают отрицательное влияние на сроки реализации проекта атомной станции «Аккую» в Турции, однако он все равно будет завершен. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Ерхов в интервью главному корреспонденту газеты «Posta» Хакану Челику.

Он подчеркнул, что «односторонние и незаконные» санкции со стороны Запада негативно сказываются на темпах реализации данного проекта, который, по словам дипломата, должен стать важным аспектом для обеспечения энергетической безопасности Турции.

«Тем не менее, хочу вас заверить, что проект будет осуществлен, и Турция сможет получить доступ к надежному источнику экологически чистой электроэнергии на многие годы вперед», — отметил Ерхов.

В июле глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Соединенные Штаты арестовывают деньги на строительство атомной электростанции АЭС «Аккую», но, несмотря на это, реализация проекта не останавливается.

Отмечается, что строительство первой атомной электростанции в Турции — «Аккую» — стало крупнейшим совместным проектом между Россией и Турцией. По планам, после запуска всех четырех энергоблоков с современными российскими реакторами ВВЭР-1200, каждый из которых имеет мощность 1200 мегаватт, станция сможет производить примерно 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Это обеспечит до 10% энергетических потребностей Турции.

Ранее в Турции заявили, что США не смогли «поставить на колени» Россию.

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