Вице-канцлер Хабек: в Германии с 2018 года не было реального роста в экономике

В Германии не было реального роста в экономике с 2018 года. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек в интервью журналу Der Spiegel.

«Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций», — сказал вице-канцлер Германии.

В середине декабря агентство Bloomberg писало, что немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывала Берлин выйти из Евросоюза из-за негативного влияния ЕС на экономику страны. Кандидат от АдГ на пост канцлера Германии Алиса Вайдель раскритиковала Европейский союз за разрушение автомобильной промышленности ФРГ и предложила превратить блок в зону свободной торговли.

В конце декабря жители Германии назвали инфляцию, пенсии и доступное жилье самыми острыми вопросами для нового федерального правительства, которое будет сформировано после февральских выборов в нижнюю палату парламента — бундестаг. Респонденты также считают, что новый кабмин страны должен стимулировать экономический рост, стабильное энергетическое обеспечение, а также контролировать миграцию.

Ранее Лукашенко заявил, что Германия должна восстановить отношения с РФ.