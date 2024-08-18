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Украинцы переводят сбережения из гривны в валюту

Украинцы активно обменивают сбережения на фоне рекордного падения курса гривны

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Объем гривневых вкладов сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до $9,5 млрд в эквиваленте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Нацбанка Украины.

Общий депозитный портфель физлиц уменьшился на 0,3%, до 1,138 трлн гривен. Эксперты связывают это с решением НБУ перейти от фиксированного курса к управляемому гибкому, что привело к ослаблению гривны с 36,6 до 41,5 за доллар к середине августа. Также повлияло снижение ключевой ставки до 13% в июне.

«За 11 месяцев валюта потеряла почти 25% своей стоимости к доллару и евро, риски перехода падения гривны в девальвацию значительно усилились», — отметил экономист Андрей Лобода.

По его прогнозу, к началу зимы курс может достичь 45-50 гривен за доллар.

Ситуация осложняется неспособностью Киева исполнить внешние долговые обязательства. Fitch Ratings в начале августа понизило рейтинг Украины до ограниченного дефолта после пропуска выплаты купона по еврооблигациям на $750 млн. Власти пытаются договориться о реструктуризации долга, предлагая списать 37% по еврооблигациям в обмен на новые.

Ранее в Германии заявили , что Украина обанкротилась.

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