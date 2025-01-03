В большинстве регионов РФ выросли цены на загородные дома

В 71 из 85 исследованных регионов РФ выросли цены на загородные дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир».

«За год средний дом в России подорожал на 6,7%, до 7,4 млн рублей», — сообщили аналитики.

Отмечается, что в 14 регионах цены на загородные дома, наоборот, опустились. Самый сильный прирост стоимости этого вида недвижимости произошел в в Республике Алтай (+35,6%), в Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, Республике Ингушетия (+17,2%). При этом в Мурманской области цены на загородный дом упали на 11,2%, в Нижегородской — на 9,5%, в Калмыкии — на 9%, в Смоленской области на 6,5%, а в Мордовии — на 5,8%.

Такую динамику глава портала Павел Луценко связал с высоким спросом, а также ростом цен на строительные материалы и работы, а также дефицитом трудовых ресурсов. Отмечается, что рост цен на загородные дома при этом недотягивает до уровня инфляции и еще более «вялая» динамика роста цен ожидается в 2025 году.

До этого сообщалось, что для россиян возможность быстро въехать в новый дом важнее, чем его цена.

Ранее риелторы назвали среднюю стоимость аренды загородного дома в Подмосковье.