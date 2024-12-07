Россияне рассказали, какой загородный дом хотели бы иметь

Цена нового дома не так важна для россиян, как возможность быстрее и с минимальными усилиями заселиться в него и персонализировать под себя. Об этом говорят данные опроса, проведенного строительной компанией АРХИВУД. С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Стоимость готового дома важна только для 25% респондентов, в то время как большинство отметили важность быстрого заселения с минимумом усилий (40%) и возможность адаптировать дом под себя и свои потребности (35%). При этом половина опрошенных готова подождать, пока будет строиться их дом, даже если это займет время. Готовый загородный дом выбрали бы 30% участников опроса, чтобы избежать издержек.

Распространенный страх людей, которые хотят свой дом, неопределенные сроки и бюджет, этого опасается половина респондентов. Еще 30% боятся неудачно выбрать подрядчика, а 20% предвидят проблемы с землей и документами. Мнения о выгоде в долгосрочной перспективе разделились: за строительство дома проголосовало 45%, а за покупку готового — 40%.

«Результаты опроса показали нам, что россияне, в целом, имеют верное представление о процессах загородного строительства, — комментирует глава компании АРХИВУД Александр Львовский. — Большинство уверены, что быстрее будет построить дом из деревянных конструкций, бревна, бруса, и только четверть отдает голос за кирпич, газобетонные блоки, панели или каркасные технологии. Это действительно так: современные технологии позволяют нам возводить дома в течение 4-10 месяцев. Для качественного строительства это прекрасные сроки».

Объем ввода деревянного жилья в России к концу года может составить 18 млн квадратных метров с ростом доли до 15% в общем объеме строительства.

Ранее выяснилось, что россияне хотят жить выше 25-го этажа.