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Риелторы назвали среднюю стоимость аренды загородного дома в Подмосковье

Риелтор Перескокова: снять дачу в Подмосковье можно по ценам от 50 тыс. рублей

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Shutterstock

Ближе к лету отмечается рост спроса на аренду загородных домов в Подмосковье. Выбрать дачу можно практически на любой карман, цены варьируются от 50 до 300 тыс. рублей, рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Средняя «разумная» цена находится в диапазоне от 50 до 70 тыс. рублей, однако в последнее время отмечается спрос на дома до 100 и 120 тыс. рублей, отметила специалист. Обычно спрос на них отмечается среди семей с двумя-тремя детьми – в таких случаях есть запрос на несколько спален, большую гостиную, пояснила риелтор. Кроме того, большинство желающих снять такую дачу просят участок, на котором нет точечной застройки двора.

«Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие», — объяснила Перескокова.

По ее словам, есть и такие объекты, которые сдают по цене 1,5 млн рублей в месяц, но это настоящие «дворцы», которые на рынке аренды встречаются нечасто.

Напомним, эксперты рынка недвижимости считают, что сегодня покупка загородного жилья стала особенно выгодной для россиян. Отмечается, что с 2022 года цены на загородные дома растут быстрее, чем на квартиры, с продажи такого жилья люди зарабатывают 20–25% в год.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать дачу для аренды на лето.

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