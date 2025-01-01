В Британии заявили, что Европа испугалась инфляции из-за остановки транзита газа

Европейские представители боятся роста инфляции из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает британское издание The Daily Express.

«Окончание сделки вряд ли приведет к повторению скачка цен на газ в 2022 году из-за меньших объемов, но опасения по поводу инфляции сохраняются, поскольку энергетические рынки адаптируются», — говорится в статье.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от транзита российского газа в Европу через территорию республики является вредительством и диверсией. По его словам, отказ от транзита газа РФ привел к росту тарифа «на транспортировку» (содержание газовых сетей) на 400%.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о падении цены на газ в Европе по итогам 2024 года.