Отказ президента Украины Владимира Зеленского от транзита российского газа в Европу через территорию республики является вредительством и диверсией. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, отказ от транзита газа РФ привел к росту тарифа «на транспортировку» (содержание газовых сетей) на 400%. Парламентарий уверен, что ожидается повышение еще на 400%, поскольку доход бюджета от транзита (800 млн — $1 млрд) шел на компенсацию этого тарифа.

Дубинский подчеркнул, что эта «диверсия» совершена Зеленским в интересах американских поставщиков сжиженного газа в Европейский союз.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газпром» сообщил, что подача российского газа в Евросоюз через Украину остановлена.