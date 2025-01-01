Стало известно о падении цены на газ в Европе по итогам 2024 года

Цена газа в Европе в 2024 году упала до $387 за 1 тыс. куб. м

В Европе средняя цена на газ упала на 17% по итогам 2024 года. Об этом следует из данных лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

По данным биржи, по итогам 2024 года цена на газ упала до $387 за 1 тыс. куб. м. Годом ранее цена составляла $464, а в 2022 году — $1400.

При этом 31 декабря 2024 года торги закрылись на отметке около $539, что на 3,5% больше по сравнению с концом прошлого месяца и на 47% выше конца 2024 года.

Рост цены в последние дни 2024 года произошел на фоне ожидания прекращения транзита российского газа в Европу через Украину.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, Россия может потерять часть доходов из-за этой ситуации, но точно компенсирует их благодаря последующему взлету цен на газ. Кроме того, Москва может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.