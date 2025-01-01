В Австрии прокомментировали прекращение транзита газа через Украину

Минэнерго Австрии считает, что стране хватит газа даже без украинского транзита

В Минэнерго Австрии заявили, что стране хватит газа даже без транзита российского энергоресурса через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным австрийского министерства, на 30 декабря уровень газа в хранилищах республики составил 78,53%.

«Для поддержания бесперебойных и неограниченных поставок газа в любое время участники рынка обратились к альтернативным источникам газа, например, через пункты входа из Германии или Италии, а также из австрийских хранилищ», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что такие меры позволили компенсировать ограничения в поставках газа.

До этого директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал РИА Новости, что транзит газа через Украину можно частично заменить увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» и по Трансбалканскому газопроводу.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.