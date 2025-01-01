Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Экономист Белогорьев: Россия может поставлять газ в Европу через Турцию
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал РИА Новости, что транзит газа через Украину можно частично заменить увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» и по Трансбалканскому газопроводу.

По его словам, объем поставок в Венгрию можно увеличить на 1 млрд кубометров в год, не расширяя действующие мощности.

Еще часть российского газа можно перенаправить в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу. Таким же образом может осуществляться газоснабжение Молдавии.

«За счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину», — пояснил Белогорьев.

До этого портал Denník N писал, что представители словацкой газотранспортной компании Eustream подтвердили, что поток газа со стороны Украины в страну остановлен.

Ранее в ЕК заявили, что готовы импортировать газ нероссийского происхождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами