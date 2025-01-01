Экономист рассказал, чем можно заместить транзит газа через Украину

Экономист Белогорьев: Россия может поставлять газ в Европу через Турцию

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал РИА Новости, что транзит газа через Украину можно частично заменить увеличением поставок через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по «Балканскому потоку» и по Трансбалканскому газопроводу.

По его словам, объем поставок в Венгрию можно увеличить на 1 млрд кубометров в год, не расширяя действующие мощности.

Еще часть российского газа можно перенаправить в Венгрию через Румынию по Трансбалканскому газопроводу. Таким же образом может осуществляться газоснабжение Молдавии.

«За счет увеличения турецкого транзита можно перенаправить газ в объеме до 4–5 миллиардов кубометров газа в год, то есть около трети от текущего транзита через Украину», — пояснил Белогорьев.

До этого портал Denník N писал, что представители словацкой газотранспортной компании Eustream подтвердили, что поток газа со стороны Украины в страну остановлен.

Ранее в ЕК заявили, что готовы импортировать газ нероссийского происхождения.