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Турецкие компании заняли освободившиеся на российском рынке места

Dunya: турецкие компании заняли освобожденные места на российском рынке
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Depositphotos

Компании Турции занимают места на российском рынке, освободившиеся в результате ухода из страны компаний Запада на фоне антироссийских санкций. Об этом пишет газета Dünya.

Турция продолжает поддерживать дипломатические и экономические отношения с Россией, Анкара не присоединилась к западному эмбарго. Турецкие бренды заполнили магазины в российских торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, в первую очередь в сфере бытовой техники, отметили журналисты Dünya.

Издание в качестве примера привело решение президента Российской Федерации Владимира Путина передать долю в акционерном обществе «АБ Инбев Эфес», принадлежащую пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО «Группа компаний Вместе».

Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании турецкой Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что акции главного производителя пива Турции рухнули после заявления Путина.

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