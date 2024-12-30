Акции главного производителя пива Турции рухнули после заявления Путина

Bloomberg: акции Anadolu Efes упали на 9,98 % после передачи бизнеса в России

Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98% на фоне решения президента России Владимира Путина о передаче акций ее российского бизнеса под внешнее управление. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Путин передал местной компании контроль над совместным предприятием Anheuser-Busch InBev, что перечеркнуло планы пивоваренной компании выйти из страны посредством сделки с турецким партнером», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что акции AB InBev, крупнейшего в мире производителя пива, упали на 1,5%, тогда как акции Anadolu Efes позднее закрылись с падением на 10%. Bloomberg также пишет, что на фоне принятого указа становится неясным, сможет ли AB InBev в конечном итоге покинуть Россию.

Так, из указа российского лидера следует, что все акции AB InBev Efes Russia, совместного предприятия бельгийской пивоваренной компании и турецкой Anadolu Efes, теперь находятся под временным контролем группы компаний «Вместе».

В документе среди прочего отмечается, что группе компаний передаются 15,8 миллиарда обыкновенных акций и 92,9 тысячи привилегированных акций.

В августе сообщалось, что правкомиссия 20 июня отказала Efes в приобретении доли AB InBev в их СП AB InBev Efes BV. Эта компания управляет российским бизнесом партнеров через «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», а также другие фирмы.

Новость дополняется.