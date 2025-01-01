Правительство России утвердило новое повышение прожиточного минимума

Правительство постановило увеличить размер прожиточного минимума трудоспособного населения России до 19329 рублей с 1 января 2025 года. Соответствующий закон уже вступил в силу.

Размер прожиточного минимума в 2024 году составлял 16844 рублей.

С нового года прожиточный минимум на душу населения равен 17733 рублям, для трудоспособного населения — 19329 рублям.

При этом прожиточный минимум пенсионеров увеличился до 15250 рублей, для детей — до 17201 рубля.

Также сообщалось, что в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года вырастит почти на 17%. МРОТ составит 22 440 рублей. Это минимальная граница официальной заработной платы за месяц, она обязательна для всех работодателей страны. Однако регионы могут вводить дополнительные коэффициенты и надбавки. Что такое МРОТ, на что он влияет и как изменятся льготы и зарплаты в связи с его повышением — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам напомнили, что изменится в их жизни с 1 января.