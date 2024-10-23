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Россиянам рассказали, стоит ли переживать из-за истечения сертификатов Visa и Mastercard

Аналитик Ульянов: истечение сертификата Visa и Mastercard не повлияет на россиян

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Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Россияне не должны столкнуться с проблемами из-за истечения сертификатов безопасности чипов у карт Visa и Mastercard. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По его мнению, до конца 2024 года банки должны будут внести изменения в настройки платежных терминалов, чтобы истечение действия сертификатов прошло для пользователей незаметно.

«Я полагаю, коллеги смогут настроить систему таким образом, чтобы никто не заметил изменений. При приеме карт к оплате проверяется ряд параметров, один из которых — как раз сертификат, выданный на чипы. Если внести изменения таким образом, чтобы этот параметр игнорировать, платежи могут и дальше приниматься», — сказал Ульянов.

Он также предложил выпустить вторую карту системы «Мир» на случай, если есть сомнения.

Накануне сообщалось, что сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года, в связи с этим у россиян возникнут проблемы с некоторыми платежами.

Ранее стало известно, что россияне продолжили отказываться от кредитных карт.

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