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Россиян предупредили о проблемах с картами Visa и MasterCard с 1 января

Некоторые терминалы с 1 января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard

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Mark Lennihan/AP

С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут прекратить поддержку карт MasterCard и Visa. Об этом стало известно из рассылки, направленной некоторым клиентам Т-Банка, сообщает ТАСС.

«С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать карты MasterCard и Visa. Однако с онлайн-платежами проблем быть не должно», — указано в сообщении.

В связи с этим, финансовая организация рекомендует клиентам оформить и использовать карту «Мир» для обеспечения стабильной оплаты.

До этого сообщалось, что сертификаты безопасности для чипов карт Visa и MasterCard утратят свою силу у нескольких российских банков к концу 2024 года. В связи с этим у граждан России могут возникнуть сложности с некоторыми платежами.

Дело в том, что сертификаты безопасности для чипов могут не соответствовать сроку действия самих карт, при этом банки могут приобретать их на период от трех лет и дольше. Сертификаты обновлялись до выхода международных платежных систем Visa и MasterCard из России в 2022 году. Теперь банки будут самостоятельно определять, принимать ли такие карты к оплате.

Ранее аналитик рассказал, стоит ли переживать из-за истечения сертификатов Visa и Mastercard.

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