Казахстан снимет запрет на ввоз российской пшеницы

Казахстан с 1 января 2025 года возобновит ввоз российской пшеницы, импорт которой был приостановлен в августе. Об этом сообщает портал ElDala.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

В ведомстве отметили, что страна не будет продлевать ограничения на ввоз пшеницы. При этом ситуация на внутреннем рынке будет отслеживаться. При выявлении проблем власти Казахстана могут принять дополнительные меры, подчеркнули в министерстве.

«Вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учетом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложения на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с «серым импортом» и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан был введен 21 августа. В октябре заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин пояснил, что решение было принято из-за необходимости стабилизировать цены на внутреннем рынке. Он отметил, что властям уже удалось навести порядок с уровнем цен.

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.