Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане объяснили запрет на ввоз пшеницы из России

Власти Казахстана обосновали запрет на ввоз пшеницы из РФ стабилизацией цен

close
Валерий Морев/РИА Новости

Казахстан запретил импорт пшеницы из РФ и других стран Евразийского экономического союза из-за необходимости стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина.

По словам политика, до введения запрета казахстанские власти пытались регулировать импорт пшеницы с помощью временных ограничений, однако товар продолжали ввозить в республику по серым схемам и по цене ниже себестоимости, «ломающей рынок».

«Нам этот запрет был необходим, чтобы определиться с ценой на внутреннем рынке, дать посыл внутреннему рынку по цене», — объяснил Жумангарин.

Он отметил, что властям уже удалось навести порядок с уровнем цен на внутреннем рынке, и они намереваются установить контроль за стоимостью пшеницы на границе, когда запрет на импорт будет снят.

Россия в октябре также частично ограничила импорт из Казахстана. Был временно запрещен ввоз чечевицы, томатов, перцев, дынь и пшеницы. Россельхознадзор объяснил эти меры большим количеством «карантинных объектов» в продукции из Казахстана.

Ранее эксперт назвала пятерку стран-лидеров по закупкам российского зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами