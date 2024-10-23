В Казахстане объяснили запрет на ввоз пшеницы из России

Казахстан запретил импорт пшеницы из РФ и других стран Евразийского экономического союза из-за необходимости стабилизировать цены на внутреннем рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина.

По словам политика, до введения запрета казахстанские власти пытались регулировать импорт пшеницы с помощью временных ограничений, однако товар продолжали ввозить в республику по серым схемам и по цене ниже себестоимости, «ломающей рынок».

«Нам этот запрет был необходим, чтобы определиться с ценой на внутреннем рынке, дать посыл внутреннему рынку по цене», — объяснил Жумангарин.

Он отметил, что властям уже удалось навести порядок с уровнем цен на внутреннем рынке, и они намереваются установить контроль за стоимостью пшеницы на границе, когда запрет на импорт будет снят.

Россия в октябре также частично ограничила импорт из Казахстана. Был временно запрещен ввоз чечевицы, томатов, перцев, дынь и пшеницы. Россельхознадзор объяснил эти меры большим количеством «карантинных объектов» в продукции из Казахстана.

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