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В 2024 году биткоин подскочил в цене более чем вдвое

Цена биткоина с начала 2024 года подскочила более чем вдвое, превысив $100 тысяч
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Pexels

С начала 2024 года цена биткоина подскочила более чем вдвое, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

С начала текущего года криптовалюта подорожала в 2,2 раза, за четвертый квартал — в 1,5 раза. В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $100 тысяч. Исторический максимум был зафиксирован 17 декабря — $108 тысяч.

Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в 2025 году биткоин будет пытаться пробить уровень сопротивления сначала в районе $110 тысяч, а затем и $120 тысяч. Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тысяч в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тысяч, добавил он. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тысячам, спрогнозировал аналитик.

По словам Ли, оптимальной стратегией для инвесторов, недавно работающих с криптовалютами, будет равномерная покупка активов на равную сумму через равные промежутки времени, что позволяет сгладить колебания рынка и усреднить цену входа в актив.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

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