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В Госдуме раскрыли масштаб индексации пенсий в 2025 году

Нилов: индексация пенсий в 2025 году коснется 9 млн работающих пенсионеров
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Максим Блинов/РИА Новости

С начала 2025 года проиндексированную пенсию будут получать порядка 9 млн россиян. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Речь идет об около 9 млн работающих пенсионеров, кто получит уже проиндексированные пенсии. Что касается индексации, то коэффициент используется 7,3%, это прогнозный индекс инфляции», — заявил он.

Глава комитета выразил надежду на то, что правительство РФ воспользуется возможностью проиндексировать пенсии, когда будет понятна разница между прогнозом и реальной инфляцией.

До этого член комитета Государственной думы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что в России социальную пенсию проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года. По ее словам, что по 2026 и 2027 годам показатели бюджета являются плановыми, они могут быть уточнены в следующем году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

31 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе лицам без гражданства России перестанут выплачивать пенсии с 1 января 2025 года.

Ранее в Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году.

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