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В Госдуме рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году

Депутат ГД Бессараб: социальные пенсии вырастут на 14,75% с апреля 2025 года
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Павел Лисицын/РИА Новости

В России социальную пенсию проиндексируют на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Государственной думы по соцполитике Светлана Бессараб.

«Социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. Индексация произойдет с 1 апреля 2025 года», — сказала она.

Бессараб добавила, что по 2026 и 2027 годам показатели бюджета являются плановыми, они могут быть уточнены в следующем году при корректировке бюджета фонда социального и пенсионного страхования.

Социальная пенсия — пособие, ежемесячно выплачиваемое со стороны государства детям, инвалидам, нетрудоспособным гражданам и пенсионерам с недостатком трудового стажа.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе лицам без гражданства России перестанут выплачивать пенсии с 1 января 2025 года.

13 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий включать в страховой стаж граждан РФ периоды работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Документ устанавливает, что в страховой стаж будут включаться периоды работы на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Ранее в Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году.

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