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В Херсонской области перестанут выплачивать пенсии украинцам

Сальдо: в Херсонской области с 1 января перестанут платить пенсии украинцам
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Херсонской области лицам без гражданства РФ перестанут выплачивать пенсии с 1 января 2025 года. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

«Пенсии будут оформляться только тем, кто оформил российское гражданство. То есть льготная возможность оставаться гражданином Украины и получать пенсию из российского бюджета заканчивается», — сказал он.

Сальдо призвал пенсионеров, проживающих на территории региона, оформить российский паспорт и стать гражданами РФ, чтобы продолжить получать выплаты.

13 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий включать в страховой стаж граждан РФ периоды работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Документ устанавливает, что в страховой стаж будут включаться периоды работы на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Ранее в Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году.

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