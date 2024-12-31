Экономист предрек Германии потерю 500 тысяч рабочих мест из-за кризиса

Хартманн: ФРГ потеряет до 500 тысяч рабочих мест из-за кризиса в автопроме

Германия может потерять до 500 тысяч рабочих мест в автомобильной и смежных отраслях в ближайшие 10 лет из-за кризиса в автопроме. Об этом заявил главный экономист немецко-швейцарской инвестиционной компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью газете Tages-Anzeiger.

По его словам, немецкий автопром, по самым оптимистичным прогнозам, утратит до 40% своей добавленной стоимости в течение следующего десятилетия, что может привести к сокращению около 300 тысяч рабочих мест в этой сфере.

Если учитывать поставщиков и соседние отрасли, такие как металлургия, общий объем потерь рабочих мест превысит 500 тысяч, считает Хартманн.

Он также отметил, что хотя 2025 год может предоставить немецкому автопroduкту временное облегчение благодаря ожидаемому экономическому росту, в долгосрочной перспективе остановить спад в автомобильной промышленности в Германии «вряд ли удастся».

«Конкуренция с Китаем, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокая стоимость расположения производств негативно сказываются на ситуации в отрасли», — добавил экономист.

21 декабря издание Financial Times писало, что немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом насчет сокращения производственных мощностей. Отмечается, что концерн не закроет ни один завод, но сократит 35 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.