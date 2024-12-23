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Поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия

В Европе поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались близки к закрытию
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Global Look Press

В Германии себя объявила банкротом компания Gerhardi, которая производила фирменную звезду Mercedes, а также решетки, ручки и хромированные накладки. Об этом пишет Bloomberg.

Gerhardi была основана более 200 лет назад — в 1796 году она начала с производства металлических изделий. Спустя время компания стала одним из самых надежных поставщиков Mercedes. Отмечается, что Gerhardi на своем веку пережила Наполеона, Великую депрессию, две мировые войны, но не выдержала нынешнего экономического давления.

В результате банкротства полторы тысячи сотрудников остались в неопределенном состоянии. Помимо Gerhardi, французская компания Forvia SE, которая является поставщиком Stellantis и Volkswagen, также начала масштабные сокращения работников.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — читайте в нашем в материале.

Ранее в проданных на российском рынке Skoda Rapid и Volkswagen Polo нашли серьезную опасность.

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