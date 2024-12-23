Поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия

В Германии себя объявила банкротом компания Gerhardi, которая производила фирменную звезду Mercedes, а также решетки, ручки и хромированные накладки. Об этом пишет Bloomberg.

Gerhardi была основана более 200 лет назад — в 1796 году она начала с производства металлических изделий. Спустя время компания стала одним из самых надежных поставщиков Mercedes. Отмечается, что Gerhardi на своем веку пережила Наполеона, Великую депрессию, две мировые войны, но не выдержала нынешнего экономического давления.

В результате банкротства полторы тысячи сотрудников остались в неопределенном состоянии. Помимо Gerhardi, французская компания Forvia SE, которая является поставщиком Stellantis и Volkswagen, также начала масштабные сокращения работников.

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