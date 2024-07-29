В Heineken объявили об убытках в 2024 году

В первом полугодии 2024 года чистый убыток пивоваренной компании Heineken составил €95 млн. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации отмечается, что сведения получены из отчета компании. Чистый убыток в январе – июне за текущий год составил €95 млн по сравнению с чистой прибылью в €1,16 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Это связано, в частности, со списанием €874 млн от обесценивания 40%-ной доли Heineken в китайской China Resources Beer (CR Beer), акции которой с начала года подешевели на треть.

Это случилось несмотря на прогнозы аналитиков о том, что чистая прибыль компании к этому времени составит €985 млн.

В августе прошлого года Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест» за €1.

В декабре 2023 года компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» по договоренности с нидерландской Heineken была переименована в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ).

Heineken объявил об уходе из России в марте 2022 года после начала специальной военной операции.

Ранее нидерландский футболист сравнил российское пиво с голландским.