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В Heineken объявили об убытках в 2024 году

«Ведомости»: Heineken зафиксировала убыток €95 в первом полугодии 2024 года

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Artur Widak/Global Look Press

В первом полугодии 2024 года чистый убыток пивоваренной компании Heineken составил €95 млн. Об этом сообщают «Ведомости».

В публикации отмечается, что сведения получены из отчета компании. Чистый убыток в январе – июне за текущий год составил €95 млн по сравнению с чистой прибылью в €1,16 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Это связано, в частности, со списанием €874 млн от обесценивания 40%-ной доли Heineken в китайской China Resources Beer (CR Beer), акции которой с начала года подешевели на треть.

Это случилось несмотря на прогнозы аналитиков о том, что чистая прибыль компании к этому времени составит €985 млн.

В августе прошлого года Heineken продала российские активы производителю парфюмерии «Арнест» за €1.

В декабре 2023 года компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» по договоренности с нидерландской Heineken была переименована в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ).

Heineken объявил об уходе из России в марте 2022 года после начала специальной военной операции.

Ранее нидерландский футболист сравнил российское пиво с голландским.

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