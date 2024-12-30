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Украинские власти заявили, что не планируют повышать налоги в следующем году

Минфин Украины заявил, что повышение налогов в 2025 году не планируется
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РИА Новости

Украинские власти не планируют повышать налоги в 2025 году. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.

«На следующий год, на данный момент, мы не планируем идти с предложением о повышении налогов… Те прогнозы и планы, которые строим, мы не планируем этого делать и хотели бы избежать этих шагов в ближайшей перспективе», — сказал глава украинского минфина.

В октябре Верховная рада приняла закон о повышении налогов. Президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий документ только в конце ноября.

Согласно нововведениям, повышается военный сбор с 1,5% до 5% для всех категорий населения, кроме военнослужащих, а также вводится этот налог для физлиц-предпринимателей.

Устанавливается ставка налога на прибыль для банков в размере 50% в 2024 году, ставка для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) — 25%, а также вводится авансовый платеж для АЗС.

Повышение налогов для физлиц-предпринимателей начнет действовать с 1 января.

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