Стали известны сроки приостановки полетов «Эль-Аль» в Россию

Эль-Аль: полеты в Россию приостановлены до конца марта 2025 года

Полеты израильской авиакомпании «Эль-Аль» в Россию приостановлены до конца марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что приостановка полетов в РФ связана с катастрофой с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.

«Авиакомпания «Эль-Аль» сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации», — сообщили в компании.

До этого стало известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги в связи с временной отменой рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines из Баку.

В Грозном также сообщили, что рейсы в Азербайджан из Грозного и обратно осуществляет в данный момент авиакомпания UTair.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Туркменистан» организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад.