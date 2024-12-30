Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны сроки приостановки полетов «Эль-Аль» в Россию

Эль-Аль: полеты в Россию приостановлены до конца марта 2025 года
close
Shutterstock/Vitalii Matokha

Полеты израильской авиакомпании «Эль-Аль» в Россию приостановлены до конца марта 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что приостановка полетов в РФ связана с катастрофой с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.

«Авиакомпания «Эль-Аль» сообщает о прекращении полетов по маршруту Тель-Авив – Москва до конца зимнего расписания (до конца марта). Решение принято после непрерывных консультаций с властями страны, чтобы получить полную картину ситуации», — сообщили в компании.

До этого стало известно, что аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги в связи с временной отменой рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines из Баку.

В Грозном также сообщили, что рейсы в Азербайджан из Грозного и обратно осуществляет в данный момент авиакомпания UTair.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Туркменистан» организует вывозные рейсы из Москвы в Ашхабад.

Все новости на тему:
Крушение самолета в Казахстане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами