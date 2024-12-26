Пассажирам из Грозного и Махачкалы вернут деньги за отмены рейсов

Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги за отмены рейсов из Баку

Аэропорты Грозного и Махачкалы вернут пассажирам деньги в связи с временной отменой рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines из Баку. Об этом сообщают Telegram-каналы аэропортов.

«Авиакомпания Azal («Азербайджанские авиалинии») временно приостанавливает рейсы по маршруту Баку-Грозный-Баку. Пассажирам, желающим вернуть средства за уже приобретенные билеты, следует обратиться к представителю Azal в международном аэропорту <...> — Адаму Яхьяеву: 8 (928) 785-93-58», — сообщили в пресс-службе грозненского аэропорта.

В Грозном также сообщили, что рейсы в Азербайджан из Грозного и обратно осуществляет в данный момент авиакомпания UTair.

В махачкалинском аэропорту заявили, в свою очередь, что пассажирам для возврата билетов необходимо обратиться непосредственно в Azerbaijan Airlines на электронную почту callcenter@azal.az или связаться по номеру: +994 (12) 598-88-80.

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