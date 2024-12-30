РИА Новости: США потратили миллиарды из помощи Киеву на свою бронетехнику

США потратили миллиарды из помощи, предназначенной Украине, на восполнение запасов бронетехники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Пентагона.

Отмечается, что Пентагон пытался завысить стоимость старой бронетехники, отправленной на Украину, чья стоимость уже приближалась к нулю. В это же время армия США направила миллиарды долларов из финансирования помощи Украине. Средства были потрачены на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже.

За время российско-украинского конфликта Вашингтон поставил Киеву более 900 бронетранспортеров M113, сотни БТР Stryker и танков Bradley, а также более 5 тысяч военных автомобилей.

Согласно отчету, различные американские военные подразделения получили около 2,27 миллиарда долларов дополнительного финансирования, оно было переведено из дополнительных ассигнований, утвержденных Конгрессом для Украины на 2025-й финансовый год. Примерно 1 миллиард долларов армия США получила на замену старых БТР M113A4 и M577A3, поставленных Украине.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал крупную помощь Украине от США 30 декабря.

Ранее США пообещали помогать Украине вплоть до инаугурации Трампа.